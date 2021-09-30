إجراءات انتخابات تشرين.. حظر تجوال والتظاهرات ممنوعة لأسبوع

2021/09/30 | 14:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

مع اقتراب موعد الاقتراع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كشفت وثيقة أمنية عن إجراءات الطوارئ الخاصة بالانتخابات.

وتضمنت الوثيقة التي اطلع عليها "الترا عراق"، إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ومداخل المدن والأسواق والمنشآت العامة.

كما تضمنت حظر تجوال جزئي في يوم الانتخابات، مع فرض حالة الإنذار القصوى للأجهزة الأمنية.

ونصت الإجراءات أيضًا، على منع التظاهرات والتجمعات ابتداء من السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحتى الثالث عشر من الشهر ذاته.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، في وقت سابق، إغلاق حدود البلاد والمطارات العراقية في يوم الانتخابات، ضمن إجراءات تأمين يوم الاقتراع.

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