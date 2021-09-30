الأردن يناقش تسريع وصول الغاز المصري إلى لبنان

2021/09/30 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأردن إنه ناقش سبل تسريع شحن الغاز الطبيعي المصري عبر أراضيه وسوريا إلى لبنان، الذي يتعامل مع أزمة طاقة طاحنة.

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