من هم أبناء قبيلة آل مرّة الذين تعتبرهم الدوحة غير قطريين؟

2021/09/30 | 14:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول بنو مرّة، إن جذورهم عريقة في البلاد وتعود إلى ما قبل ولادة دولة قطر أساساً.

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