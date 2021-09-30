الهنداوي يشيد بدعوة المرجعية ويتوقع ارتفاع نسبة المصوتين

2021/09/30 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الخميس، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن دعوة المرجعية الدينية العليا للمشاركة بالانتخابات تؤكد أهمية حماية النظام الديمقراطي.

وأثنى الهنداوي على بيان المرجعية بدعوة وتشجيع الناخبين المؤهلين للتصويت على المشاركة الواعية والمسؤولة في انتخابات العاشر من الشهر القادم، وعّد الدعوة تأكيد للأهمية الاستثنائية لهذه الانتخابات.



وتابع أن المرجعية شددت على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية.

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