القضاء يصدر توضيحاً بشأن اللجنة المشكلة لرصد الحالات المرفوضة بمواقع التواصل

2021/09/30 | 14:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن اللجنة المشكلة لرصد الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً بمواقع التواصل الاجتماعي.وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان، أن “اللجنة المشكلة بالأمر القضائي المرقم (711/مكتب/2021) تشكلت بناءً على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الأعلام الأمني بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعياً […]

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