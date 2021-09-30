الرئيس التونسي يكلّف امرأة بتشكيل حكومة إثر تعزيز صلاحياته من أجل مقاومة الفساد أساسا

2021/09/30 | 14:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أيمن جملي وكوثر لعربي كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان.وهذه هي المرة الأولى … Readmore

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