مراكز السيطرة على الأمراض للنساء الحوامل: احصلن على لقاح فيروس كورونا

2021/09/30 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها توصية عاجلة الأربعاء تحثّ النساء الحوامل، واللواتي أنجبن في الآونة الأخيرة، على تلقي لقاح فيروس كورونا.

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