2021/09/30 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، المصادقة على مقترح زيادة رأس مال الصندوق الاسكان العراقي، على ان يتم استكمال باقي الاجراءات اصولياً لتطبيق ذلك.واشارت وزيرة الاسكان نازنين محمد وسو، خلال أجتماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعمار تصادق على زيادة رأس مال صندوق الاسكان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تصادق على زيادة رأس مال صندوق الاسكان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تصادق على زيادة رأس مال صندوق الاسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).