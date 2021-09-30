بالوثيقة.. القضاء يقبل طعن المرشح شعلان عبد الجبار

2021/09/30 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس القضاء الاعلى، نقض قرار استبعاد المرشح شعلان الكريم من الانتخابات المقبلة.

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