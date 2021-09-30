المنافذ الحدودية العراقية: فتح منفذ جميمة الحدودي بعد موافقة الجانب السعودي

2021/09/30 | 14:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الهيئة التاسع بحضور كافة أعضائه؛ لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية.وصوت المجلس، بحسب بيان لهيئة المنافذ …

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