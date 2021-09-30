بعد الهزيمة القاسية.. برشلونة يحسم مصير كومان

2021/09/30 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن إدارة نادي برشلونة قد توصلت إلى قرار بشأن مصير مدرب الفريق دونالد كومان، وذلك عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها "البلوغرانا"، أمس الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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