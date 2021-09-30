2021/09/30 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت إدارة الطيران المدني الفرنسية عن تعليق تسيير رحلات الطيران مؤقتا صباح اليوم الخميس من كافة مطارات العاصمة باريس، بسبب عطل في الأنظمة الإلكترونية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأكدت إدارة الطيران على حسابها في "تويتر" أن الانقطاع دام أقل من 30 دقيقة نتيجة لخلل في النظام الخاص بالتعامل مع خطط الطيران، ويجري الآن استئناف تسيير الرحلات تدريجيا.

#Perturbation | Reprise progressive du trafic #aérien sur les aéroports parisiens, suite à une panne du système de traitement des plans de vol.La panne a duré moins de 30 minutes.

— dgac🇫🇷 (@DGAC) September 30, 2021

وأوضحت قناة BFMTV أن هذه المشكلة طالت مطارات منطقة إيل دو فرانس (التي تشمل باريس)، وهي مطارات شارل ديغول، وأورلي، ولو بورجيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل في الأنظمة الإلكترونية يوقف مطارات باريس) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل في الأنظمة الإلكترونية يوقف مطارات باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).