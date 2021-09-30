2021/09/30 | 15:00 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 02:54 مساءً

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كركوك تشكو من ضربة "كيمياوية" الحقت اضراراً بمناطق العين والصدر للضحايا

صرّح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي يوم الخميس بأن ضحايا الهجوم الكيمياوي الذي شنه تنظيم داعش على "تازة" في محافظة كركوك مايزالون يعانون من الآثار الذي خلفه هذا الهجوم قبل نحو خمس سنوات.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، "في كركوك حصرا تعرضنا الى ضربة كيمياوية مميتة في ناحية (تازة)"، مردفا بالقول إن الضربة "خلفت آثاراً تراكمية على الضحايا وبدت تظهر عليهم الآثار في منطقتي العين والصدر من الجسم".

وأضاف الصالحي وهو نائب تركماني عن كركوك "نحن نلقي باللائمة على الجهات الدولية لتسببها بإدخال تنظيم داعش إلى مناطقنا"، مشيرا إلى أن هذه الجهات "ترفض تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين من عناصر التنظيم القابعين في سجون العراق في الوقت الذي لم تقدم أي شيء للضحايا".

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