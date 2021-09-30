نجاة قاض في محكمة تحقيق العمارة من محاولة اغتيال نفذها مسلحون

2021/09/30 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا قاض في محكمة تحقيق العمارة من محاولة اغتيال وذلك بعد أن فتح مسلحون مجهولون النيران صوب عجلته في محافظة ميسان.

ووفقا لمصدر أمني، فأن القاضي الأول في محكمة تحقيق العمارة “حارث جبار” تعرض لمحاولة اغتيال بعد إطلاق وابل من الرصاص على سيارته في ميسان، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات سوى أضرار مادية لحقت بعجلته.

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