الكاظمي: أوصينا بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء باستثناء هذه الفئات

2021/09/30 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن إصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء.وذكر الكاظمي في بيان نقله مكتبه الإعلامي وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، “أوصينا خلال جلسة مجلس الوزراء التي […]

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