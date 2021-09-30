دول استضافت معرض إكسبو الدولي.. كيف استفاد اقتصادها؟ (فيديوجرافيك)

2021/09/30 | 15:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: تستعد مدينة دبي لاستقبال ملايين الزوار مع انطلاق "إكسبو 2020" غداً الجمعة، ولمدة 6 أشهر.وتستضيف دبي النسخة الأولى من معرض إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط ، ثالث أكبر حدث عالمي من حيث الأثر الاقتصادي والثقافي.وجاءت تجارب الدول …

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