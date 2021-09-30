بعد تقلباتها في سبتمبر.. روشتة مختصرة للنجاح في إدارة استثماراتك بالأسهم

2021/09/30 | 15:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: حدد خبراء " روشتة" عاجلة للمتعاملين بالأسهم المدرجة ببورصات الشرق الأوسط ومصر خلال شهر أكتوبر 2021 بعد أن تأثرت رؤؤس أموالهم في شهر سبتمبر الماضي مع سيطرة الحذر والترقب على الأسواق العالمية والتي تكبدت معظمها خسائر بسبب وقوع …

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