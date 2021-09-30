2021/09/30 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على موقف المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، فيما تعهد بالإشراف شخصياً على الأمن الانتخابي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يعلق على موقف السيستاني بشأن الانتخابات ويتعهد بالاشراف عليها شخصيًا المركز الخبري الوطني.

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