تحذيرات دولية.. أفغانستان بانتظار

2021/09/30 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ألكسندر ماثيو إن أفغانستان تتحسب لدخول "أشهر صعبة للغاية" مع انخفاض درجات الحرارة، مما يؤدى إلى تفاقم نقص الغذاء الناتج عن الجفاف والفقر.وسوف تؤدي التخفيضات في الخدمات الصحية إلى تعريض العديد من الأفغان الضعفاء، لاسيما في المناطق الريفية، للخطر.

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