العراق ينتظر موافقة السعودية لافتتاح منفذ حدودي

2021/09/30 | 15:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح منفذ جميجمة الحدودي بعد استحصال موافقة الجانب السعودي لفتح منفذ مقابل وقيام المحافظة بتهيئة البنى التحتية.

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