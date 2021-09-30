الكاظمي يعلن انه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي

2021/09/30 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، انه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي ، ان رئيس مجلس الوزراء قال ان، “موقف سماحة السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل […]

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