فيديو: التحضيرات أمام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانتظار كلمة مرتقبة

2021/09/30 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يستعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، لإلقاء كلمة جديدة من مقر إقامته وسط مدينة النجف.

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وأظهرت مشاهد تابعها "ناس"، (30 أيلول 2021)، تجمع مجموعة من أنصار الصدر قرب منزله، ضمن الاستعدادات للخطاب المرتقب.

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