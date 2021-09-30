2021/09/30 | 15:32 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 03:22 مساءً

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بعد استبعاده سابقا..



اعادة احد المرشحين الى التنافس الانتخابي

قررت الهيئة القضائية للانتخابات، اعادة احد المرشحين المستبعدين من التنافس الانتخابي بعد نقض قرار مفوضية الانتخابات.



وبحسب وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى/ الهيئة القضائية للانتخابات فقد "تقرر اعادة المرشح شعلان عبد الجبار علي الكريم الى اجواء التنافس الانتخابي"، مشيرة الى انه "لم يثبت بالدليل انه استخدم المال العام او آليات الدولة في حملته الانتخابية".

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