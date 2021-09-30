السجن عاماً مع النفاذ للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

2021/09/30 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت المحكمة الجنائية في باريس اليوم الخميس، بالسجن عاماً مع النفاذ للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أقصى عقوبة يمكن أن ترضها، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية في 2012، في قضية تُسمى “بيغماليون”.

وتأتي الإدانة الجديدة بعد 7 أشهر من إدانته بالفساد في قضية “تنصت”.

وأصبح ساركوزي بعد الحكم، أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ، في تاريخ فرنسا الحديث.

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