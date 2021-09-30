الصدريون يتعهدون بتنفيذ 13 امرا في حال فازوا برئاسة الوزراء

2021/09/30 | 15:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الكتلة الصدرية، الخميس، من امام منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في "الحنانة"، برنامجها لادارة الدولة في 3 سنوات.

وتعهدت الكتلة في مؤتمر، تابعه NRT عربية (30 ايلول 2021)، بتنفيذ 13 امرا في حال فاز الصدريون برئاسة الوزراء المقبلة".

وتاليا نص التعهدات":

اولا- بناء 3000 مدرسة و تطوير 2000 مدرسة خلال ٣ سنوات.

ثانيا- المباشرة بتشكيل الحكومة و بناء المستشفيات و ت تفعيل الضمان الصحي خلال السنة الأولى من عمر الحكومة.

ثالثا- تحسين مستوى دخل المواطن و بناء 3000 وحدة سكنية خلال 3 سنوات.

رابعا- تبني برنامج الضمان الاجتماعي و تسجيل جميع العمال و ذوي المهن بالضمان الاجتماعي و تطوير مفردات البطاقة التموينية.

خامسا- تطوير الاستثمار الخارجي و تسهيل عملهم داخل العراق و تقديم القروض.

سادسا- إطلاق خطة وطنية لتفعيل قانون حماية المنتج الوطني.

سابعا- زيادة الطاقة و نقل و توزيع الكهرباء و تطوير المحطات و بناء محطات الطاقة المتجددة.

ثامنا- حماية المنتج الوطني و المحلي و تطوير الزراعة و زيادة تصدير المنتجات.

تاسعا- تفعيل الحكومة الالكترونية.

عاشرا- حصر السلاح بيد الدولة و مكافحة الجريمة المنظمة و تحويل أمن المدن لوزارة الداخلية.

احد عشر- تعزيز الصداقة الدولية و الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد خلال 6 أشهر من عمر الحكومة.

اثنا عشر- تفعيل حصة من النفط لكل طبقات المجتمع

ثلاثة عشر- إرسال قانون للبرلمان ينص على عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

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