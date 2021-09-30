رونالدو ينافس ريال مدريد وبرشلونة والبايرن على رقم قياسي فريد من نوعه

2021/09/30 | 15:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا يكل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن ممارسة هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية، التي كان آخرها تربعه على عرش أكثر اللاعبين ظهورا في دوري أبطال أوروبا، مع 178 مباراة.وأصبح رونالدو أكثر لاعب ظهورا في المسابقة القارية، بعدما شارك أمس الأربعاء، في لقاء فريقه مانشستر يونايتد ضد فياريال في الجولة الثانية من دور […]

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