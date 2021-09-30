الكاظمي يقول إنّه سيشرف بنفسه على أمن انتخابات تشرين

2021/09/30 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أنّ حكومته وفت بالتزماتها بشأن ما يتعلق بإجراء الانتخابات المقبلة.

وقال الكاظمي في كلمة خلال جلسة الحكومة، 30 أيلول/سبتمبر، إنّ " موقف المرجع الأعلى علي السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل دافعًا كبيرًا لإنجاح العملية الانتخابية، ونعبّر عن الامتنان والعرفان للدور التاريخي الذي اضطلع به سماحته في حماية البلد".

وأضاف، "نؤكد أنّ الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها".

وشدد بالقول، "سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها".

كما أكّد الكاظمي، "تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب"، مبينًا أنّ "أي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

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