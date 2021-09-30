13 وعداً انتخابياً يطرحها الصدر لو تسلمت كتلته رئاسة الوزراء

2021/09/30 | 15:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء ٣٠٠٠ مدرسة و تطوير ٢٠٠٠ مدرسة خلال ٣ سنوات.

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