رئاسة أركان الجيش تعلن حالة الإنذار القصوى استعداداً للانتخابات

2021/09/30 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت رئاسة أركان الجيش، الخميس، دخول جميع القطعات العسكرية الانذار "ج" استعداداً للانتخابات التشريعية.

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وبحسب وثيقة اطلع عليها "ناس" (30 أيلول 2021)، فأن الانذار يبدأ من 2 تشرين الاول 2021، وحتى 12 تشرين الاول 2021، وتمنع خلال هذه الفترة الاجازات وإيقاف النزول والدورات التدريبية وإعادتهم الى وحداتهم.

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