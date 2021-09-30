2021/09/30 | 16:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الخميس 30 سبتمبر 2021 | 03:36 مساءً

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بالوثيقة إيقاف النزول والأجازات للقوات الأمنية العراقية لمدة 10 أيام

إيقاف النزول والأجازات للقوات الأمنية العراقية لمدة 10 أيام

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