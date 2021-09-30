رحلة في كوبنهاغن.. عاصمة القصص الخيالية في العالم

2021/09/30 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤكد أن زيارة الموطن الساحر لمؤلف القصص الخيالية، هانز كريستيان أندرسن، ستعيد إحياء خيال المرء.

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