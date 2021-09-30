وكالة عالمية للتصنيف الائتماني تعطي النظرة المستقرة للأقتصاد العراقي

2021/09/30 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت وكالة “استاندرد اند بورز” تقريرا حول التصنيف الائتماني، فيما اشادت بأستمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الأئتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان، ان ” التصنيف الجديد ليعكس استمرار المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والايفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام وتعافيها في الربع الثالث والرابع الأخير من العام الحالي”.

واضاف ان “الوكالة أكدت إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي وأستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية كما وردت في ورقة الإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء) والتي من شأنها تعزز السياسة المالية والأقتصادية للحكومة العراقية”.

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