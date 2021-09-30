2021/09/30 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2434 اصابة بـ وباء كورونا و 3497 حالة شفاء اضافة الى وفاة 39 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 4 ساعات

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق العراقية

منذ 20 ساعة

الزراعة تصدر توجيهين بشأن بيض المائدة

منذ 21 ساعة

الطيران المدني تعلن التريث باعتماد شهادة التلقيح الدولية واستمرار العمل بفحص PCR

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 2254 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

وزير الموارد: توصلنا لاتفاق عادل مع دول المنبع

منذ يوم واحد

تسجيل هزة ارضية في نينوى

منذ يومين

النفط: اتفاقيات مع شركات عالمية لاستثمار الطاقة المتجددة

منذ يومين

المنافذ تضبط مواد مخالفة في البصرة

منذ يومين

تسجيل هزتين أرضيتين بقوة متفاوته شمالي العراق

منذ يومين

العتبة العباسية: عدد زائري الأربعينية تجاوز الـ16 مليوناً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2434 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2434 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).