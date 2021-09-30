لتأمين الانتخابات.. رئاسة اركان الجيش تفعل الانذار (ج) وتوقف النزول والاجازات 10 ايام

2021/09/30 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئاسة اركان الجيش العراقي، اليوم الخميس، تفعيل الانذار (ج) وتوقيف النزول والاجازات لمدة 10 ايام لغرض تأمين الانتخابات.

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة اركان الجيش والتي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، فقد "تقرر ادخال كافة قطعات الجيش الانذار (ج) وتوقيف النزول والاجازات لمدة 10 ايام بدءا من يوم 2/10 ولغاية 12/10/2021، اضافة الى ايقاف الدورات التطويرية في المؤسسات التدريبية واعادتهم الى وحداتهم خلال فترة الانذار اعلاه".

ولفتت الى ان الاجراء يأتي لغرض تهيأة المناخالآمن لاجراء الانتخابات وحماية المراكزو الانتخابية".وفي ما يلي الوثيقة:

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