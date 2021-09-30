2021/09/30 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي تصريحات على قناة "خبر تورك"، قال رئيس بلدية الفاتح، إرغون طوران: "لقد اتخذنا قرارا.حتى لو كان لديه تصريح إقامة لا يمكن للأجنبي أن يستأجر منزلا في الفاتح، ولا يجب أن يستقر المزيد من الأجانب هنا".

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