الكتلة الصدرية تعلن برنامجها الانتخابي للظفر برئاسة الوزراء

2021/09/30 | 16:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن البرنامج بناء 3 آلاف وحدة سكنية وحصة من النفط

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت التيار الصدري، الخميس، برنامج "كتلة الصدرية" المشاركة في الانتخابات للظفر برئاسة الحكومة.

وجاء الإعلان على لسان حسن العذاري الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أمام منزل الأخير في الحنانة وسط النجف.

وتضمن البرنامج الذي تلاه العذاري 13 تعهدًا انتخابيًا تشمل:

بناء 3 آلاف مدرسة وتطوير 2000 مدرسة خلال 3 سنوات.

المباشرة بتشكيل الحكومة وبناء المستشفيات وتفعيل الضمان الصحي خلال السنة الأولى من عمر الحكومة.

تحسين مستوى دخل المواطن وبناء 3 آلاف وحدة سكنية خلال 3 سنوات.

تبني برنامج الضمان الاجتماعي وتسجيل جميع العمال وذوي المهن بالضمان الاجتماعي وتطوير مفردات البطاقة التموينية.

تطوير الاستثمار الخارجي وتسهيل عملهم داخل العراق وتقديم القروض.

إطلاق خطة وطنية لتفعيل قانون حماية المنتج الوطني.

زيادة الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير المحطات وبناء محطات الطاقة المتجددة.

حماية المنتج الوطني والمحلي وتطوير الزراعة وزيادة تصدير المنتجات.

تفعيل الحكومة الإلكترونية.

حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة المنظمة وتحويل أمن المدن لوزارة الداخلية.

تعزيز الصداقة الدولية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد خلال 6 أشهر من عمر الحكومة.

تفعيل حصة من النفط لكل طبقات المجتمع.

إرسال قانون للبرلمان ينص على عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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