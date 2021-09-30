دفن اللوحات واخفاء الكتب.. الفن يحتضر في افغانستان

2021/09/30 | 16:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا وجد مقاتلو طالبان هذه الكتب فسوف يعاقبونني.

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