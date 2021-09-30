القبض على 19 مطلوباً في البصرة

2021/09/30 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، القبض على 19 مطلوباً في المحافظة، فيما أشارت إلى مصادرة 9 بنادق كلاشنكوف وأعتدة ومواد مخدرة.وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة تمكنت من إلقاء القبض على 19 مطلوباً للقضاء ضمن عمليات دهم وتفتيش شملت مناطق شمال محافظة البصرة ومركز المدينة".وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد 9 وأعتدة خفيفة وأخرى متوسطة وحجز عجلات غير أصولية ودراجات نارية بالإضافة إلى مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات".وتابع أن "القوات الأمنية ستقوم بعمليات استباقية في مطاردة المطلوبين للقضاء، خصوصا بعد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء مراسيم زيارة الأربعين في المحافظة".

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