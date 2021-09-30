بشأن حركة المطارات.. تنويه من سلطة الطيران المدني

2021/09/30 | 16:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نود اعلامكم بغلق المطارات العراقية الدولية اعتبارا من الساعة (21:00) يوم 9/تشرين الاول /2021.

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