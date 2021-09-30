جسور - فلورنس غزلان

2021/09/30 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلورنس_غزلان ــ كم من الجسور نحتاج لنربط بين قلوبنا المفتتة والمحشوة بألغام الكراهية؟ــ كم من الجسور نحتاج لنعيد للوطن روابط فقدها وأتلفتها الأيدي المأجورة والخالية من الإنسانية؟ــ كم من الجسور نحتاج لنعود من شتاتنا نمد أيدينا لبعض ، ننسى الحروب الأخوية والطائفية؟ــ كم من الجسور نحتاج لربط مدننا ببعضها ، لنعيد تآخيها ، الداخلية منها والساحلية؟ــ كم من جسور الثقافة والمحبة والوضوح تحتاجها عقولنا ......





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