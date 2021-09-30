عشرة دروس أميركية - المنصور جعفر

2021/09/30 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا المقال تنبيه الهيئات العسكرية والسياسية والأكاديمية في دول العالم إلى أهمية وضرورة تعلم عشرة مسائل مهمة أثارتها الخسارة الأميركية في أفغانستان.



1- البداية: ارتبطت هذه المسائل بإعتراف وإقرار واعي رأبط الجأش شفاهة وكتابة لرئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال الأكبر مارك ميلي أمام لجان القوات المسلحة في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ القائمتان على تقصي كل ما يتعلق بالخسا ......





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