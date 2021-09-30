دراسة: كيف يمكن أن يساعد نظام

2021/09/30 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة نُشرت يوم الاثنين في مجلة "Circulation" إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يستفيدون من نظام "داش" الغذائي، والذي يرمز إلى "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم".

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