الطيران المدني: غلق جميع المطارات العراقية

2021/09/30 | 17:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، غلق جميع المطارات العراقية اعتبارا من 9 تشرين الأول المقبل ولغاية 11 من الشهر نفسه.

وقالت سلطة الطيران في بيان اليوم، (30 ايلول 2021)، انه "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لمسافرينا الكرام وجميع شركات الطيران العاملة في العراق عن غلق جميع المطارات العراقية (بغداد - النجف الأشرف- البصرة - أربيل- السليمانية) واعتبارا من الساعة (21:00) يوم 9 تشرين الأول/ 2021 ولغاية الساعة (06:00) يوم 11 تشرين الأول/ 2021".

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أعلنت أمس الاربعاء، توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع، فيما أشارت إلى أن التوجيهات تخص المطارات والمنافذ والدراجات.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية للوكالة الرسمية، إن "اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة"، مبينا أنه "سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه".

وأضاف العطية، أن "تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة إلى العملية الانتخابية"، لافتا إلى أنه "تم أيضا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن (والستوتات) وإتاحة الحركة لبقية العجلات من أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".

وأكد أنه "تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية".

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