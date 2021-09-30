السيستاني يعطي جرعة امل للانتخابات ويقف على مسافة واحدة من الجميع

2021/09/30 | 17:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت القوى السياسية المشاركة في الانتخابات وخصوصا الشيعية تأييدا كبيرا لبيان مكتب المرجع الاعلى علي السيستاني.

و اصدر المرجع الأعلى علي السيستاني بيانا امس الأربعاء (29 أيلول 2021)، حث فيه العراقيين على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات.

وقال مكتب السيستاني؛ إن "الانتخابات القادمة، وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي".

ويبدو أن المرجع الأعلى قطع الطريق على بعض القوى التي قد تدعي حصولها على دعمه في الانتخابات، حيث شدد المكتب على عدم مساندة المرجعية العليا لأي مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، داعيا في ذات الوقت الناخبين إلى أن "يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية".

و جاء بيان السيستاني في وقت لم يتبق سوى أيام قلائل تفصل العراق عن انتخابات مبكرة تأتي بعد تظاهرات حاشدة أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأتت بقانون انتخابات جديد يستند على دوائر متعددة في المحافظة بدل الدائرة الواحدة.

تأييد لبيان السيستاني

وما أن صدر بيان المرجع السيستاني حتى توالت التأييدات السياسية له، حيث وصف رئيس الجهورية برهم صالح "توجيهات السيستاني" بأنها، "موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق، لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة، من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".

بدوره رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببيان السيستاني، وقال، "تلقينا بمسؤولية كبيرة بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية".

وأكد الكاظمي في تغريدة، له "التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، ودعا المرشحين إلى "الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار".

وقال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ببيان السيستاني، وقال إن "فقرات البيان تنم عن حرص أبوي مسؤول ونظرة عميقة لمجريات الأمور وتحديات الحاضر والمستقبل، وشعور وطني يستدعي الوقفة الجادة والاستجابة الشاملة من قبل الشعب لتغيير الواقع لا سيما بعد أن اعتبرتها المرجعية العليا الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل".

بدوره ذكر زعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان، إن "البيان خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة وفرصة تاريخية لأبناء الشعب العراقي الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأكفاء وأهل النزاهة والخبرة والتجربة".

من جانبه رحب و أعلن كذلك رئيس قيادة تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي تأييده التام لوصايا المرجعية الدينية العليا، وقال إنه يرى فيها تأكيدا لمواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن الدولة وهيبتها وسيادتها ومصالحها العليا.

وطالب القائمين بأمر الانتخابات، أن يعملوا على إجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم.

وهذا التأييد الذي يبدو مطلقا إلا أنه يعد اقرارا من قبل القوى الشيعية خاصة، بخسارة الداعم الكبير لها سواء كان معلنا أو خفيا.

ويعتزم العراق إجراء انتخابات عامة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هي الانتخابات البرلمانية الخامسة منذ التدخل الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين، وأوجد نظاما متعدد الأحزاب تتنافس فيه القوى السياسية.

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