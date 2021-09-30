إحباط محاولة تهريب أدوية ومنشطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/09/30 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط وإحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

وقال الهيأة في بيان، انه “وبعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية ومنشطات) لم يتم التصريح عنها مخبأة خلف مواد احتياطية تشكل خطر على صحة وسلامة المواطنين”.

واضافت “وتم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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