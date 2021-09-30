تشكيل لجنة تحقيقية باعتداء شرطي على سائق عجلة في كربلاء

2021/09/30 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية باعتداء شرطي على سائق عجلة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتسب يعتدي على سائق عجلة في ساحات اركاب الزائرين في كربلاء وجه قائد شرطة كربلاء اللواء، أحمد علي زويني، قسم الشؤون القانونية بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث".

وأضافت أنه "وجه قسم العلاقات والإعلام بالبحث والتواصل مع المواطن، حيث تم إستقبال المواطن، علي جمعة، من قبل مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة كربلاء".

وأشارت إلى أنه "تم متابعة قضيته والاهتمام الكامل بها حسب توجيه قائد الشرطة"، مبينة أنه "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب ولن نسمح بالتجاوز على اي مواطن".

وأكدت المديرية أن "جهود شرطة كربلاء والأجهزة الأمنية كافة على مدى أيام متواصلة من الخطة الأمنية لزيارة الاربعين هي من أجل خدمة الزائرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم".

وأوضحت أن "هذه التصرفات هي تصرفات فردية وغير مسموح بها ولا تمثل الأجهزة الأمنية ودورها المتميز في حفظ الأمن والاستقرار للجموع المليونية التي شاركت في زيارة الأربعين وباقي أيام السنة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية المواطنين".

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