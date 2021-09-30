المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2021/09/30 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، احباط محاولة تهريب أدوية ومنشطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "بجهود الهيئة ومعلوماتها الدقيقة تم ضبط وإحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضاف البيان، انه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية ومنشطات) لم يتم التصريح عنها مخبأة خلف مواد احتياطية تشكل خطر على صحة وسلامة المواطنين".وأشار إلى، "تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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