2021/09/30 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احبطت هيئة المنافذ الحدودية، محاولة تهريب ادوية بشرية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي .وذكرت الهيئة في بيان ، انها بجهودها ومعلوماتها الدقيقة تمكنت من ضبط ادوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.واضافت انه :" بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية ومنشطات) لم يتم التصريح بها ، تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين ، مخبأة خلف مواد احتياطية".وتابعت:" تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب أدوية ومنشطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب أدوية ومنشطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).