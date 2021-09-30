اعتقال (خمسة ) من عناصر داعش جنوب الموصل

2021/09/30 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا اعتقلت القوات الامنية خمسة من عناصر داعش جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" القوات الامنية اعتقلت خمسة من عناصر داعش خلال محاولتهم التسلل الى قضاء الحضر "./انتهى

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