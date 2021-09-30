الكاظمي: أوصينا بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء وسأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي

2021/09/30 | 17:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن التوصية بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، فيما أشار الى انه سيشرف بنفسه على الأمن الانتخابي.أبرز ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الخميس – موقف سماحة السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل دافعاً كبيراً …

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